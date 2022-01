Un instante de luz: ¿Quiénes son las autoridades de los musulmanes?

SHAFAQNA – La traducción del Capítulo 23 del Sagrado Corán, Sura Al-Nisaa, aleya 59.



En el nombre de Dios, El Clemente, El Misericordioso

یا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا أَطِیعُوا اللّهَ وَ أَطِیعُوا الرَّسُولَ وَ أُولِی الْأَمْرِ مِنْکُمْ فَإِنْ تَنازَعْتُمْ فِی شَیْ ءٍ فَرُدُّوهُ إِلَی اللّهِ وَ الرَّسُولِ إِنْ کُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللّهِ وَ الْیَوْمِ الْآخِرِ ذلِکَ خَیْرٌ وَ أَحْسَنُ تَأْوِیلاً

“¡Oh los que creéis! ¡Obedeced a Dios y obedeced al Mensajero de Dios y a los que de vosotros tienen autoridad! Y si discutís sobre algo, remitidlo a Dios y al Mensajero si creéis en Dios y en el Última Día. Eso es un bien y la mejor solución”.

Introducción

El concepto del Imamato tiene mucha importancia, ya que es conocido como la última etapa para la perfección humana. El Imamato a veces se combina con la posición de la profecía como en el caso del Profeta Abraham y el santo Profeta de Islam, (la paz de Dios esté con cada uno de ellos), dos gloriosos profetas, mensajeros de Dios; ambos tenían la posición de Imamato; sin embargo a veces está separado de la posición de la profecía, como el Imamato de nuestros Imames desde el primer Imam, Imam Alí ( la paz sea con él), hasta el duodécimo Imam ,Imam Mahdi que Dios apresure su llegada.

Quizás nos harán la pregunta, ¿Qué necesidad tiene la existencia del Imam después de la del Profeta? Le respondemos, al igual que la existencia de los profetas es necesaria para el crecimiento y desarrollo de los seres humanos, también la existencia del Imam es necesaria para la preservación de la religión y la continuación del plan del Profeta.

El Imamato en el Islam y el Sagrado Corán tiene mucho valor, y su importancia radica, porque lo consideran como la última etapa de la evolución humana que han conseguido solo los profetas, los que fueron poseedores de determinación, al respecto sobre tema dice el Profeta Ibrahim (P) : Sura (2:124)

وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ ۖ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا ۖ قَالَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِي ۖ قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِي الظَّالِمِينَ

“Y recuerda cuando su señor puso a prueba a Abraham con tareas que él cumplió, dijo Él: en verdad te pondré como Imam para los hombres. (Abraham) dijo: ¿Y a mi descendencia? (Dios) dijo: Mi alianza no incluirá a (quienes) sean opresores”.

Se puede aprovechar de este versículo que la postura del imamato es muy eminente, de tal manera que el Profeta Abraham lo consiguió al final de su vida y después de muchas pruebas divinas de Dios.

Notas aclaratorias

En este versículo y también en otras aleyas tratan acerca de uno de los temas islámicos más importantes; es decir el tema del “liderazgo”.

Primero ordena a la gente que solo obedezcan a Dios, obviamente, todas las sumisiones de una persona de fe, debe dirigirse a Dios, y cualquier liderazgo debe proceder de su esencia pura y debe concordar con sus mandatos porque Él es dueño de todo. Entonces dice:

” ¡Oh los que creéis! ¡Obedeced a Dios”

En la siguiente parte manda al seguimiento del Profeta, un profeta que es infalible y nunca habla por capricho, un profeta que representa a Dios entre el pueblo y su palabra es la palabra de Dios, y Dios le ha otorgado esta alta posición:

“Y obedeced al Mensajero de Dios”

Y en la tercer parte manda al seguimiento al Ulul_Al_Amr (Los dotados de autoridad), quienes surgen del texto de la sociedad y son protectores de la religión y la vida mundana de las personas de la sociedad:

“Y a los que de vosotros tienen autoridad!”

¿Quiénes son Ulul Al-Amr? (Los dotados de autoridad)

Se habla mucho entre los comentaristas islámicos sobre lo que significa Ulwa al-Amr, de ahí es que lo tratamos en estos puntos:

Algunos de los intérpretes Sunitas creen que, “Ulwa al-Amr” son gobernantes de la comunidad islámica, quienes tienen la autoridad en cualquier momento, ya sea cuando el gobernante sea hijos de Profetas o hijos de compañeros del Profeta. De acuerdo a esto, resulta que los musulmanes obligan a seguir a cualquier gobierno, incluso sea el gobierno de los Mongoles.



Algunos otros comentaristas, como el autor de Tafsir al-Manar y Tafsir fi Zelal al-Corán, dicen: Ulwa al-Amr se refiere a los representantes generales de todas las clases, gobernantes, eruditos y funcionarios en todos los ámbitos de la vida; pero no absoluta e incondicionalmente; sino que está condicionado de que su obediencia no esté por el contrario de las normas divinas y las leyes islámicas.

Según los otros, esta palabra se refiere a los gobernantes espirituales e intelectuales; es decir, eruditos y científicos que son justos y tienen pleno conocimiento de los contenidos del Corán y la tradición del Profeta.

Algunos comentaristas sunnitas creen que el significado de esta palabra es exclusivamente para referirse a los primeros cuatro califas, y no incluye otros que ellos, y por lo tanto en otras épocas no existiría Ulwa al Amr. Algunos otros comentaristas consideran que Ulwa al-Amr se refiere a los compañeros y compañeras del Profeta, la paz sea con él.

Otra posibilidad que se ha mencionado en la interpretación de Ulwa al-Amr es que se refieren a los comandantes del ejército del islam. Sin embargo, esta palabra, desde el punto de vista de los Shiitas, se refiere a los Imames infalibles; es decir a los doce imames de la descendencia del Profeta, a los que Dios ha otorgado después del Profeta el liderazgo material y espiritual de la sociedad islámica en todos los aspectos de la vida.

Ahora examinaremos las interpretaciones anteriores en detalle:

1) No hay ninguna duda de que la primera opinión no está compatible con las enseñanzas islámicas y no es posible seguir incondicionalmente a cada gobierno, sea en la línea de obediencia a Dios y al Profeta. Por ende, lo han negado los grandes interpretadores Sunitas, además también los Shiitas.

2) La segunda también no es correcta, porque el versículo ha sido considerado la obediencia de Ulwa al Amr, sin ninguna condición.

3) La tercera interpretación la que se refirió la palabra Ulwa al-Amr a los científicos y a los sabios, también no es correcta, porque seguir a los eruditos y científicos tiene condiciones, tales como que sus palabras no estén contrarias al sagrado Corán y la Sunnah del Profeta; pero ellos no son infalibles y a veces cometen errores y ya sabemos que a lo largo de la historia fueron científicos que habían desviado al camino recto, mientras que el versículo considera obedecer al Ulwa al Amr absolutamente .

4) La cuarta interpretación (exclusiva de los primeros cuatro califas) implica que no hay ningún ejemplo de Ulwa al-Amr entre los musulmanes de hoy, porque ellos fueron de más de 1400 años atrás.

5,6) Las interpretaciones quinta y sexta, es decir, la asignación a los compañeros o comandantes del ejército, tienen los mismos problemas, por lo que no hay razón para esta asignación.

7) La única interpretación correcta es la séptima, es decir; “Ulwa al Amr son los Imames Infalibles” después del Profeta, porque la posición de “Infalibilidad” del Imam le protege de cualquier error, equivocación y pecado; y por lo tanto su mandato, será como el mandato del Profeta, la paz sea con él, es obligatorio obedecerle sin ninguna condición.

