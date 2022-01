La filosofía del Hiyab: “La fortaleza de la pureza y la castidad”

SHAFAQNA| por Sdenka Saavedra Alfaro (1): Sin lugar a dudas que en la actualidad, que algunos han llamado la era de la desnudez y la libertad sexual, todavía el tema del “Hiyab” continúa siendo controversial, más aún para ciertos analistas o escritores occidentales no musulmanes, quienes al desconocer su verdadero significado enfocan su visión sólo negativa al uso restrictivo y engorroso, como signo de opresión a la mujer, una especie de restricción social, una limitante, y subordinación hacia el sexo opuesto, es en ese sentido que por su importancia se abordará el tema de la filosofía del Hiyab, el velo islámico, símbolo que es más que la tal sumisión o radicalismo, fanatismo a la que hacen referencia, y al que lo hemos manifestado como sinónimo y emblema de “Lucha”, “Resistencia”, “Valor”, “Coraje”, “Inteligencia”, “Respeto”, “Recato” y “Pudor”; pues la participación y la presencia de la mujer musulmana hoy, cada vez más enfatiza su papel revolucionaria, política, académica y educadora de la sociedad, como lo señalamos (2).

Al mismo tiempo se debe reconocer que una de las características de la filosofía del hiyab, tiene que ver en contrarrestar no sólo la explotación cruel de la mujer, refiriéndose a la exhibición de la mujer en la sociedad como una mercancía destinada a la explotación sexual y la provocación de los deseos e instintos sexuales del hombre; es decir la cultura de la seducción con la desnudez de la mujer, aquella que sólo ve a la mujer como un objeto, como un cuerpo, o sólo verla en su papel retrógrada reproductor, sino también tiene que ver en proporcionar una necesidad interna e innata que está relacionada con el crecimiento espiritual, “cubrir y velar un deseo innato”, previniendo la corrupción moral, la que lleva a su aniquilación, sólo por dar un ejemplo la cantidad de casos de feminicidio y violencia doméstica en Occidente (3).

Porque la premisa que destaca es el de descubrir la belleza de la modestia, la hermosura del recato y el pudor, características de los cánones de la vestimenta islámica, como lo menciona el Sagrado Corán, donde existen unas aleyas muy explícitas en cuanto a la obligación delhiyab e incluso sus límites y forma, siendo la más importante de ellas la aleya 31 de la Sura an-Nûr (La Luz, nº 24):

«Y di también a las creyentes que recaten sus miradas, conserven su pudor y que no muestren sus encantos (naturales) más allá de lo imprescindible; que se cubran sus pechos con sus velos y no muestren sus encantos más que a sus esposos, a sus padres, a sus suegros, a sus hijos, a sus hijastros, a sus hermanos, a sus sobrinos y sobrinas, a las mujeres (creyentes), a sus esclavas, a sus criados inocentes, a los niños que todavía no distinguen las vergüenzas de las mujeres; que no agiten sus pies para que se descubra lo que ocultan de sus encantos. ¡Oh, creyente! ¡Volveos todos a Dios a fin de que triunféis!».

De acuerdo a esta aleya del Sagrado Corán, Dios manifiesta que las mujeres se deben cubrir, haciendo referencia al decoro, a la belleza de la inocencia, “al arte de la castidad” tan necesaria en este tiempo de lujuria, y eso específicamente es lo que prioriza el islam, aclarando que esta prenda de vestir no sólo se refiere a la cubierta exterior como lo manifestamos; sino también interna, desmitificando toda la mala propaganda y la guerra mediática que gira en torno a ello; pues el hiyab es un símbolo de resistencia de la mujer musulmana frente al falso axioma “Hiyab-Sumisión-Incapacidad” y además no significa ser árabe, o tener una ascendencia propia de Medio Oriente, ya que es un signo revolucionario y es una norma prescrita por Dios en el Corán, en la Torah y en el Antiguo Testamento. En el evangelio de San Pablo leemos: Primera de Corintios Cap. 11: 5-8

“Pero toda mujer que ora o profetiza con la cabeza descubierta, afrenta su cabeza, porque lo mismo es que si se hubiese rapado. Porque si la mujer no se cubre, que se corte también el cabello; y si le es vergonzoso a la mujer cortarse el cabello o raparse; entonces que se cubra”.

Además debemos señalar, que el islam rescató la filosofía de la sabiduría del vestuario en profundidad, que es el mismo que utilizó la Virgen María (P) y es similar a aquella con la que se visten muchas monjas cristianas el día de hoy, tomando el modelo de María (P), en la Biblia también se alude el uso del velo y la vestimenta a muchas mujeres como lo dijimos, Raquel (P), Ruth (P), Elizabeth (P), etc.…; es decir que su origen se encuentra mucho tiempo atrás de la llegada del islam al mundo.

Y al respecto se debe aclarar que la Virgen María (P), es muy representada y valorada en el islam, tanto así que el decimonoveno capítulo del Corán se llama Mariam, en honor a la Virgen María, “Mariam” (4), significa “María” en árabe, considerándola santa, pura y célibe, ícono de castidad, abnegación y devoción, por ser la madre del Profeta Jesús (P), tal es así que actualmente las mujeres musulmanas se visten como ella lo hacía, y como la hija del Profeta Muhammad (PBUH), Fátima Az Zahra (sa), que en su biografía se señala que “Es quien con su firmeza afirmó el valor de la mujer”, “La señora de las mujeres del universo”, para protegerse ante las miradas mal intencionadas de los hombres, porque no quieren que las violen, las rapten o las molesten; más al contrario quieren ser valoradas por su conocimiento, ser respetadas, distinguidas y no ser reconocidas por su cuerpo o por la marca de ropa que lleva, esta vestimenta las libera contra todo tipo de opresión como la que sufren las mujeres de Occidente.

Con ello, estamos comprobando también lo que el Aayatolá Murtada Mutahhari señaló que desde el punto de vista del Islam, la limitación de los placeres sexuales al medio ambiente matrimonial y con la esposa legítima, ayuda a la salud psíquica de la sociedad, y así ser la respuesta contundente a esta sociedad de la “era de la desnudez”, la que está trayendo tanta corrupción y aniquilación a este mundo; pues “el Islam quiere limitar los placeres sexuales ya sea a través de la vista, del contacto u otra manera, al ámbito matrimonial y en el marco del casamiento legal, y quiere que la sociedad se limite a un ambiente de trabajo y actividad”(5).

Además dentro de la filosofía del hiyab, Mutahhari menciona como premisa fundamental de la particularidad del uso del hiyab, al sosiego síquico; pues la inexistencia de un límite en las relaciones entre hombre y mujer acrecientan el libertinaje, porque el Islam ha predispuesto medidas para moderar este instinto y al respecto determina las obligaciones tanto para las mujeres como para los hombres, siendo la premisa fundamental el valor y el respeto único hacia la mujer.

De ahí que Dios en el Sagrado Corán, recomienda a las mujeres cubrirse: «¡Oh Profeta!, di a tus esposas, a tus hijas y a las mujeres de los creyentes que (cuando salgan) se cubran con sus mantos, esto es más conveniente para que se las distinga (de las demás) y no sean molestadas; porque Dios es Indulgentísimo, Misericordiosísimo».

También en la aleya 59 de la Sura al-Ahzab (nº 33) dice: «Ello es mejor para que se las distinga (de las demás) y no sean molestadas».

Es decir para que sean conocidas como castas y se sepa que ellas no desean disponerse en manos de los hombres, y que no quieren que éstos las molesten. “Como resultado, ello ocasiona que sean respetadas y que las personas necias y corruptas se alejen de ellas”(6)

Con todo lo mencionado, no se debe perder la verdadera filosofía del Hiyab, y su verdadero rostro; pues el hiyab no es sumisión al hombre, significa sumisión a Dios, es un signo no sólo de amor, respeto, sabiduría; sino de la verdadera libertad.

“La filosofía del velo se basa en algunos factores, algunos de ellos son psicológicos, otros, están en relación a la casa, a la familia y otros tienen raíces sociológicas y algunos están relacionados con la dignidad de la mujer. El velo, es un baluarte frente a la humillación” Aayatolá Mutahhari

Notas:

1- Sdenka Saavera Alfaro es escritora, periodista e Investigadora Boliviana, miembro de la Asociación de Investigadores en Comunicación y Educación para el Desarrollo (AICED) La Paz y la Asociación de la Comunidad Islámica Ahlul Bait de Bolivia.

2- Saavedra Alfaro Sdenka, “Mujer musulmana: Revolucionaria, política, académica y educadora de la sociedad”. Leer en: https://www.annurtv.com/nota/59706-noticias-mujer-musulmana-revolucionaria-politica-academica-y-educadora-de-la-sociedad.html

3- https://www.cepal.org/es/comunicados/cepal-al-menos-4091-mujeres-fueron-victimas-feminicidio-2020-america-latina-caribe-pese

4- «Y los ángeles dijeron: ¡Oh María, Allah te ha escogido y purificado. Él te ha elegido entre todas las mujeres. ¡Oh María!, sé devota a tu Señor, prostérnate y reverencia con aquellos que reverencian en adoración». (Corán, 3:42-43)

5- “La cuestión del Hiÿâb”, de Murtada Mutahhari, p. 82

6- “La cuestión del Hiÿâb”, de Murtada Mutahhari, p. 95