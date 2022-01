Desafíos de los musulmanes shiítas después del martirio del Imam Ali (AS)

SHAFAQNA – Durante el gobierno del Imam Ali (as), la causa shií avanzó enormemente a medida que los individuos leales a Ali (as) ocuparon altos y críticos puestos dentro del estado. Sin embargo, después de la muerte del Imam (as), experimentaron grandes dificultades bajo el reinado de las dinastías de los descendientess de Abu Sufian y Marwan (1). Si no hubiera sido por la Divina Providencia, los chiítas seguramente se habrían extinguido como resultado de la intensa persecución y la conspiración dirigida contra ellos. Nos referiremos a una serie de hechos trágicos que tuvieron lugar durante este período:

La noticia del asesinato del Imam Ali (as) en la mezquita por la espada envenenada de Abdal-Rahman ibn Mulyam deleitó a sus enemigos y afligió a sus aliados. Cuando ´Aisha fue informada de la muerte de Ali (as), se puso muy feliz y recitó los siguientes versos:

“Ella tiró su bastón en señal de su estadía, y se quedó en el oeste,

Como un viajero que se alegra de su regreso “.

Preguntó por quién era su asesino. Ellos respondieron: ‘Un hombre de la tribu Murad.’ Después de escuchar esto, ella compuso las siguientes líneas: ‘Quien haya traído la noticia de la muerte de ese alguien está entre los más virtuosos y no morirá’ (Al-Kamil fil-Tarikh, 3/394).

Zainab ibn Abu Salama reprendió a ´Aisha y dijo: ‘¿Cómo puedes hablar de Ali (as) de esta manera?‘ Ayisha se disculpó y dijo: ‘A veces lo olvido’. Muawiya, igualmente, se sintió tan feliz al escuchar la noticia de la muerte del Imam (as) que luego leyó estas líneas:

´Dile a los conejos que deambulen libremente,

Y dile al ciervo que pace sin miedo.´

El Imam (as) falleció dos días después de ser herido de muerte. Después de la procesión fúnebre en la mezquita de Kufa, el Imam Hassan (as) dijo en honor a su padre:

“Anoche falleció un hombre que no tenía precedentes y que no tendrá igual en los tiempos venideros. ¡Él fue quien, mientras luchaba en los campos de batalla, tenía a Gabriel (AS) a su derecha ya Mikael (AS) a su izquierda, como ayudantes! “

Ali (as) murió la misma noche en que Moisés (p) había muerto y Jesús (p) había ascendido al cielo. Su muerte coincide con la revelación del Corán. Cabe destacar que no dejó oro ni plata en su cuenta, lo único que le quedó de los asuntos mundanos fueron 70 dirhams, con los que tenía la intención de contratar un ayudante de casa para su familia (Al-Kamil fil-Tarikh, 3/404).

Después de la muerte de Ali (as), la gente vino a jurar lealtad a su hijo, Hassan (as). Qays ibn Saʿd ibn Ubada fue uno de los primeros en hacerlo. Luego, la gente vino en grandes multitudes y le juraron lealtad. La historia ha registrado que esas 40.000 personas que habían hecho un juramento de lealtad a Ali (as) y se habían preparado para la guerra contra Muawiya, renovaron su juramento a su hijo, el Imam Hassan (as).

Como resultado de una nueva serie de maquinaciones y complots, comenzaron a aparecer signos de fragilidad y debilidad en el ejército del Imam Hassan (as). Sin embargo, debe tenerse en cuenta que esto se debió en parte al hecho de que su ejército no era homogéneo. Solo algunos eran verdaderos leales chiítas, otros eran miembros de los Jawariy, cuyos hermanos habían sido asesinados en la batalla de Nahrawan; otros buscaban riqueza o poder, y si esto provenía de Ali (as) o Muawiya no les hacía ninguna diferencia. Después de una campaña fallida, el Imam no encontró otra alternativa que hacer las paces con Muawiya. Debe recordarse que los términos de paz fueron arreglados de una manera que demuestra el poder espiritual y mental del Imam, y su control sobre la situación en ese momento.

Sin embargo,Muawiya fue quien no respetó los términos y condiciones del tratado de paz. Después de hacer las paces con el Imam Hassan (as), Muawiya se paró en lo alto de un púlpito en la mezquita central de Kufa y dijo: “¡Por ​​Dios! No he luchado contra ustedes para que oren, ayunen, realicen el Hayy y paguen el Zakat, ya que todos ustedes ya lo hacen. He luchado para gobernaros, que es mi derecho divino. ¡Tened cuidado! Le había dado palabras y promesas a Hassan ibn Ali (as) que no tengo intención de cumplir “.

Un gobierno dirigido por tales personas no dudaría en matar a los Compañeros de Ali. Después del regreso de Muawiya a Siria, comenzaron los días más oscuros para los chiítas; cada vez que el gobierno de Muawiya localizaba a un líder de los chiítas, éste era martirizado o su casa era quemaba hasta sus cimientos. Los crímenes de Muawiya durante los veinte años de su gobierno fueron tantos que obligaron al Imam Hussain (as) a escribir una carta reprendiéndolo por su conducta.

Este texto es traducido por Shafaqna

Fuente: “ El Islam chiíta: Historia y doctrinas”, Ayatola Yaʿfar Subhani, Capítulo 10

Nota:

1- Nos referimos a dos ramas diferentes de la Familia Omeya; los hijos de Abu Sufian (los sufianiadas) y los hijos de Marwan ibn Al-Hakam (los marwanidas).