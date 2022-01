“La vida se va en un segundo”: La importancia del tiempo desde la visión islámica

SHAFAQNA | por Roberto Chambi Calle (1): Cuantas horas se pasan mirando fotografías, videos, chismes; etc…, minutos y horas son desperdiciados en el chat, el correo y las redes sociales, no siendo consientes en la mayoría de los casos, ni comprendiendo el valor real del tiempo, siendo el resultado la improvisación, el desorden y la mediocridad, ya que pensar que se tienen miles de contactos en el “face” y que la inversión de horas en ellos es valiosa, es una fantasía inflada de brillos, pues los miles de “amigos” que viven en esa nube, sólo son los ladrones arteros del tesoro más preciado de la vida que tiene el hombre.

El tiempo se va y no se recupera, peor aún, si se lo ha perdido en nimiedades, el arrepentimiento es insulso y espurio, pues sólo se vive una vez, en tal sentido aprovecharlo en buenas acciones es el mejor capital en la vida de hombres y mujeres, ya que cuando se llega a una cierta edad, uno hace su autodiagnóstico; mira hacia atrás cuando tenía 18 y terminó el colegio, o 23 cuando obtuvo un título profesional universitario, esos lapsos si no han sido bien capitalizados los vulneran a sí mismos, así como a su entorno, por ello el tiempo es muy importante para un musulmán; debe cuidarlo, administrarlo correctamente, ya que este elemento a diferencia de la riqueza, no se recupera.

El orden, la sistemática, la disciplina y la voluntad son aspectos que ayudan a que no se desperdicie el tiempo; pero fundamentalmente hacer uso de él para la adoración a Dios, pues cuando no se han cumplido los mandatos prescritos en el Corán ni se le ha dado el valor que corresponde —relacionados con la adoración— el arrepentimiento será tarde, Dios dice: “No sea que alguien diga; «¡Ay de mí que fui tan remiso para con Dios! ¡Yo era de los que se burlaban!”. (Corán 39:56).

Lamentablemente en el mundo actual las dimensiones espirituales; así como las de la adoración han quedado soslayadas, hundiéndose la mayoría de los seres humanos en la desviación, el libertinaje y el amor excesivo a la vida material.

La improvisación, el desorden, la falta de planificación y la negligencia en la cotidianidad va convirtiendo al hombre en un ser irracional que solo vive en un mundo de espejismos, lejos de su naturaleza prístina, aquella que tiene una raigambre en la fuerza suprema que lo ha creado; pues Él dice: “No he creado a los genios y a los hombres sino para que me adoren” (Corán 51: 56), por lo tanto, el tiempo en este mundo debe ser potencializado también para la adoración a Dios.

El hombre o la mujer que no administra bien su tiempo, dedicándolo por ejemplo al libertinaje y a la ociosidad se va a la perdición, tal cual Dios afirma en la “Sura Al Asr (La Tarde)”; Por la tarde! En verdad, el hombre camina hacia su perdición, excepto quienes crean, obren bien, se recomienden mutuamente la verdad y se recomienden mutuamente la paciencia”, por ello la administración de éste debe estar en función de la adoración, los buenos actos, recomendando el bien y prohibiendo el mal, con el fin de que la vida en este mundo sea equilibrada y planificada, en concomitancia con las creencias, la espiritualidad y la adoración a Dios.

El paso por esta vida es temporal, nosotros sólo somos viajeros espirituales, en tal sentido darle valor a la misma necesita de buenos hábitos morales, los mismos que con el transcurrir de los lapsos cimentarán el buen vivir. Para que esto ocurra se deben utilizar varias herramientas, como la gestión del tiempo tal cual Dios ha enseñado cuando se realizan los ciclos de la oración, el ayuno, o el Hach, los cuales tienen un espacio y un orden, en tal sentido nuestras actividades religiosas, de ocio, estudio o meditación deben estar planificados y administrados coherentemente; pues decir “no tengo tiempo” es la característica de la mediocridad, por lo tanto un creyente divide y gestiona su tiempo para sí mismo, para su familia, sus hermanos así como para la adoración, evitando de esta forma no caer en los placeres mundanales que nacen precisamente cuando se tienen lapsos nada definidos, siendo esta una entrada para los actos ilícitos (Haram).

El cumplimiento del plan que se ha elaborado para las tareas debe ser cumplido con fidelidad; ya que si se quiere tener éxito en todos los aspectos que hemos mencionado, éste debe ser respetado en su totalidad tal cual Dios lo hizo cuando guió al pueblo judío diciéndoles; “¡Hijos de Israel! Recordad la gracia que os dispensé y sed fieles a la alianza que conmigo concluisteis. Entonces, Yo seré fiel a la que con vosotros concluí. ¡Temedme, pues, a Mí y sólo a Mí!” (Corán 2:40).

Cuando se está elaborando la planificación se debe tomar en cuenta las prioridades y urgencias que deben ser dinamizadas, pues muchas veces se ejecutan acciones —no obstante, de estar en el plan— que no son de orden prioritario, se ejecutan siendo el resultado una pérdida de tiempo. Desde el punto de vista de las prioridades el Corán dice: “¿Vais a comparar al que da de beber a los peregrinos y cuida del mantenimiento de la Mezquita Sagrada con el que cree en Dios y en el último Día y lucha por Dios? No son iguales para Dios. Dios no dirige al pueblo impío”. (Corán 9:19), lo cual significa que en el orden de prioridades es más importante para Dios; quien cree en Él, en el último día, así como lucha por su causa, a diferencia del que cuida la mezquita y da de beber a los peregrinos.

Otro elemento importante es cristalizar nuestro plan en su debido tiempo, no antes ni después sino en el momento en el cual se lo tiene programado, salirse de la planificación ejecutando las acciones improvisadamente nos dará resultados indeseados, siguiendo esa línea, Dios ha establecido las oraciones obligatorias diarias, antes de la salida del sol al medio día, la media tarde, en el ocaso, así como en la noche. Todos estos actos de adoración fueron establecidos para que sean ejecutados en su tiempo.

El perogrullo popular dice: “fácil es llegar, la cuestión es mantenerse”, y es que la continuidad es uno de los elementos importantes para tener éxito, hay muchos modelos respecto a ello, así por ejemplo uno de los grandes intérpretes del Sagrado Corán, el gran sabio Ayatola Allama Tabatabai, perseveró durante 20 años en su trabajo de interpretación del Corán, “Tafsir Al Mizan” (Interpretación “La Balanza”), siendo hoy ese esfuerzo continuo de dos décadas, una de las obras más importantes en la esfera académica, intelectual, espiritual y religiosa en todo el mundo.

Para llegar a una buena gestión de nuestro tiempo se deben evitar barreras y dificultades, más aún hoy que vivimos en plena era de la información, la misma que puede ser muy beneficiosa o perjudicial, sino se controla correctamente su uso, wathsapp, twitter, Instagram; etc… van pulverizando nuestro tiempo, cuando éste podría ser utilizado para leer un libro, un artículo, aprender otro idioma o estar más cerca de la familia, pues debido a su uso excesivo, la frialdad y el alejamiento ha petrificado el verdadero sentido de la misma.

Otro de los obstáculos para potencializar la gestión del tiempo es el descuido y la negligencia, que es el resultado de la falta de planificación, en tal sentido para evitar estos debe haber una planificación mesurada de los objetivos.

La pereza y la flojera son otros de los males que más afecta a la gente que tiene sueños en la vida, en especial jóvenes y adolescentes, y que, al ser proclives a estas dos amenazas, en vez de ser un apoyo para su comunidad, serán una carga, convirtiendo a su entorno social, barrio, ciudad, país en una sociedad subdesarrollada mediocre y dependiente.

Frente a la pereza y la flojera está la precipitación y las acciones hormonales, las mismas que nublan la visión y hacen que se cometan errores por el solo hecho de no calcular y no tener paciencia en la planificación y ejecución de las metas; ya que tener paciencia es estar cerca a Dios, dice Él: “¡Vosotros, los que creéis, buscad ayuda en la paciencia y en la azalá! Dios está con los pacientes”. (Corán: 2:153)

Por otro lado, la flojera y la pereza son el caldo de cultivo para la procrastinación, pues si se ha trazado un objetivo este nunca se cumplirá debido a que se está postergando siempre su ejecución: “mañana lo haré”, “el año que viene estudiaré un idioma”, “te juro que el domingo vamos al parque”; etc…

Muchas veces los arrepentimientos —respecto al tiempo— no son nada gratificantes, porque solo se vive una vez, en esa línea, siendo el Corán la palabra de esa fuerza suprema que guía a los seres humanos, enfatiza la importancia de su uso, el cual no solo es para adorarlo sino también para que la comunidad islámica sea obediente, disciplinada, planificada y bien gestionada, pues dice: “Sois la mejor comunidad humana que jamás se haya suscitado: ordenáis lo que está bien, prohibís lo que está mal y creéis en Dios”. (Corán 3:110)

Gestionar este tesoro invaluable no solo debe ser para la vida material sino para la adoración; ya que se nace y se muere para adorar a Dios, lo cual implica que un creyente no debe ser negligente, perezoso u ocioso, sino planificador y buen administrador de su fe y adoración, a este respecto la Haya 7 y 8 de la Sura “La Abertura” manifiesta “Cuando hayas concluido algo (importante y obligatorio), emprende (en forma continua) otro asunto (también importante), y a tu señor dirígete con atención.”

La buena administración del tiempo también es un terreno para las oportunidades, pues un creyente planificador, sistemático y disciplinado aprovecha mejor que otros las oportunidades que le da la vida, no solo en cuestiones materiales sino en las buenas acciones como por ejemplo pedir perdón cuando por negligencia o error se ha vulnerado el derecho de otra persona, en tal sentido un individuo no debe dejar pasar esta oportunidad para expiar sus errores mediante el ofrecimiento del perdón, ya que nuestra vida en el mundo material no es eterna, por lo tanto antes que el ángel de la muerte venga debemos aprovechar este tiempo para reparar el daño que se ha podido causar.

Cada respiro que damos es un segundo más de vida, nadie es eterno excepto Dios, y lo más preciado y valioso para el hombre en este mundo material es su tiempo, su administración y su planificación, solo se vive una vez y todo va depender de cómo se lo maneje; ya que muchos lo desperdician en nimiedades pueriles, espurias y fofas no valiendo nada su arrepentimiento cuando no se ha tomado la decisión acertada en la vida; desde la visión islámica éste debe ser utilizado también para la adoración y eso deben comprenderlo todos, en especial los jóvenes para que más adelante cosechen sus frutos y no sus fracasos ni su arrepentimiento, pues la pereza, la ociosidad, la mediocridad y la improvisación no es parte de la vida de un verdadero creyente, ya que “…el hombre no obtendrá nada, excepto aquello por lo que haga un esfuerzo.” (Corán 53:39)

Nota:

1- Teólogo y jurista, Universidad “Al Mustafá”, Qom – Irán, miembro de la Asociación de la Comunidad Islámica “Ahlul Bayt” de Bolivia.